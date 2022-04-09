Google заблокировал аккаунт телеканала "Дума ТВ" на YouTube

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Компания Google заблокировала аккаунт телеканала "Дума ТВ" на YouTube. Об этом в своем телеграм-канале сообщает парламентское СМИ.

"Google заблокировал YouTube-канал "Дума ТВ". На нем было более 145 тысяч подписчиков, а наши видео суммарно набрали более 100 миллионов просмотров. Мы делились с вами эксклюзивными комментариями депутатов, трансляциями пленарных заседаний и нашими программами", – говорится в сообщении телеканала.

Подчеркивается, что "Дума ТВ" ожидала подобного исхода и активно развивалась на российских площадках. В том числе в социальной сети "ВКонтакте", на Rutube и в мессенджере Telegram.

"Дума ТВ" – телевидение, рассказывающее о работе Государственной Думы Российской Федерации, основанное в августе 2017 года. Вещание канала осуществляется в различных форматах, чтобы охватить больший процент аудитории, обеспечивая информирование граждан о деятельности федерального парламента.

В начале марта европейский офис компании Google принял решение о блокировке YouTube-каналов, связанных с телеканалом RT и информационным агентством Sputnik. До этого видеохостинг YouTube заблокировал монетизацию ряда российских каналов.

Позже в Роскомнадзоре потребовали от Google снять ограничения YouTube в отношении российских СМИ и ресурсов и обеспечить доступ к ним для российских пользователей, а также прекратить распространение угроз в адрес россиян на площадке видеохостинга. Реакции от компании не последовало.