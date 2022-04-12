В ГД предложили запретить YouTube в России на 10 лет

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Депутат Госдумы от крымского региона Алексей Черняк предложил законодательно запретить на территории России доступ к видеохостингу YouTube минимум на 10 лет, сообщает РИА Новости.
"Даже если через год-два они захотят вернуться, у них это не получится, а их место быстро займут наши отечественные сервисы", – выразил мнение Черняк.
По его словам, блокировку канала "Дума ТВ" можно расценивать как цензуру и провокационное нарушение прав и свобод, а также монополию на продвижение информации. Он подчеркнул, что сервис сам себе создал все условия, чтобы оказаться вне закона на территории России. Это, в свою очередь, повлечет многомиллионный урон.
Черняк пообещал, что команда "Думы ТВ" продолжит доносить информацию россиянам на отечественных площадках, а YouTube может попасть под максимально жесткие меры реагирования.
Компания Google заблокировала аккаунт телеканала "Дума ТВ" на YouTube, обеспечивающий информирование граждан о деятельности Госдумы, 9 апреля.
После этого комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ потребовала от Google возобновить доступ к YouTube-каналу "Дума ТВ". Также комиссия попросила дать объяснение причины блокировки ресурсов других отечественных государственных органов и средств массовой информации.
Роскомнадзор потребовал от Google восстановить доступ к каналу парламента. В ведомстве отметили, что ГД является законодательным органом власти в РФ, а блокировка его канала препятствует распространению сведений и свободному доступу к ним.
Позднее Google объяснил блокировку YouTube-канала. В компании заявили, что решение принято в связи с соблюдением законодательства о санкциях и правилах торговли.
Российские разработчики запустили сервис переноса каналов из YouTube в соцсеть "ВКонтакте"
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