Комиссия ГД обратилась к Google с требованием восстановить доступ к каналу "Дума ТВ"

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Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ потребовала от Google возобновить доступ к YouTube-каналу "Дума ТВ". Об этом заявил глава комиссии Василий Пискарев.

"Как и было обещано ранее, сегодня я направил главному исполнительному директору Google LLC Пичаи Сундарараджану обращение от имени комиссии Государственной Думы с требованием восстановить доступ к YouTube-каналу телевидения Госдумы "Дума ТВ", – отметил Пискарев, слова которого приводит РИА Новости.

Также, как подчеркнул Пискарев, комиссия просит дать объяснение причины блокировки ресурсов других отечественных государственных органов и средств массовой информации.

Компания Google заблокировала аккаунт телеканала "Дума ТВ" на YouTube, обеспечивающий информирование граждан о деятельности Госдумы, 9 апреля.

Роскомнадзор потребовал от Google восстановить доступ к каналу парламента. В ведомстве отметили, что ГД является законодательным органом власти в РФ, а блокировка его канала препятствует распространению сведений и свободному доступу к ним.

Позднее Google объяснил блокировку YouTube-канала. В компании заявили, что решение принято в связи с соблюдением законодательства о санкциях и правилах торговли.

