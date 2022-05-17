Песков заявил, что на Украине работают пиар-компании, создающие потоки лжи

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На Украине работает огромное количество пиар-компаний и специалистов по ведению информационной войны, которые занимаются созданием потоков лжи и фейков, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.

"Самое страшное, наверное, то, что мы увидели в плане чудовищной информвойны, это потоки лжи. Это потоки лжи, это фейки, инсценировки, порой настолько чудовищные, насколько человеческое сознание не может представить", – отметил представитель Кремля.

По словам Пескова, ярким примером их работы является антироссийская провокация в Буче, организованная с помощью сторонних сил. Он отметил, что украинские специалисты вряд ли смогли бы реализовать такую задачу самостоятельно.

"На них работает армия пиар-компаний, информационных советников, специалистов по ведению информационной войны", – добавил Песков.

Ранее Песков заявил, что информация о причастных к произошедшему в украинской Буче будет своевременно обнародована. Он подчеркнул, что данный инцидент является "абсолютным вымыслом и специально срежиссированной инсценировкой".

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.