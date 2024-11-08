Минпромторг РФ предложил ввести отсрочку уплаты утильсбора для автопроизводителей

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Уплата утильсбора за IV квартал 2024 года и за I–III кварталы 2025 года будет отсрочена до 15 декабря 2025 года для крупных российских автопроизводителей. Подготовленный российским Минпромторгом документ был размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Вместе с тем отсрочку могут получить и крупные производители прицепов. Оплату утильсбора для них планируется перенести на тот же срок.

Этот механизм действует в России с 2016 года, напомнили представители ведомства. По данным министерства, эта практика благотворно влияет на обеспечение стабильности финансовой деятельности предприятий и дает возможность высвободить оборотные средства для реализации инвестпрограмм, которые опережают закупки комплектующих. Кроме того, таким образом производства могут своевременно выплачивать своим сотрудникам заработную плату, подчеркнули в Минпромторге.

Проект министерства также предполагает конкретизацию перечня документов, которые плательщик должен предоставить для уплаты утильсбора в случае ввоза автобусов, которые используются для межмуниципальных, межрегиональных и международных регулярных перевозок.

Данный сбор является налогом, введенным для производителей и импортеров. Они обязаны выплачивать его за каждое произведенное или ввезенное в страну транспортное средство. Основной целью этих выплат является обеспечение последующей утилизации машин после окончания его срока службы.

Утилизационный сбор на автомобили и прицепы в России повысили на 70–85% с 1 октября. Предполагается, что с 1 января 2025 года ставка будет проиндексирована на 10–20%, что в дальнейшем будет происходить ежегодно.

Между тем введение этого налога должно стать стимулом для иностранных производителей не экспортировать автомобили, а собирать их в России, отметил ранее вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр. Он пояснил, что за импортированные машины уплачивается утилизационный сбор и деньги остаются у государства. Если же предприятие становится российским, сбор будет возвращаться из бюджета на развитие производства.