Силуанов заявил, что кабмин рассмотрит вопрос о ставке утильсбора для сельхозтехники

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Кабмин рассмотрит вопрос о ставке утильсбора для сельскохозяйственной техники. Об этом рассказал министр финансов Антон Силуанов на выездном заседании Совета Думы в Московской области на тему развития сельскохозяйственного машиностроения в России, передает ТАСС.

Силуанов отметил, что ставки утильсбора с 2024 по 2030 год на зерноуборочные комбайны, а также на машины сельхозназначения не индексируются. Он подчеркнул, что в этом смысле необходимо проработать бюджет ко второму чтению и обсудить вопрос о ставках утильсбора.

По его словам, утильсбор защитит отечественных производителей от дешевого импорта и позволит направить деньги на развитие российского машиностроения.

Ранее правительство России утвердило долгосрочную шкалу индексации утилизационного сбора на автотранспорт, которая будет действовать до 2030 года. Его проиндексировали 1 октября 2024 года в среднем на 70–85%.

Шкала включает легковые, легкие коммерческие и грузовые автомобили, а также автобусы, прицепы и полуприцепы. Кроме того, она распространяется на некоторые виды дорожно-строительной техники.

