РФ повысит утильсбор на автотранспорт с 1 октября на 70–85%

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Правительство России утвердило долгосрочную шкалу индексации утилизационного сбора на автотранспорт, которая будет действовать до 2030 года. Его проиндексируют 1 октября 2024 года в среднем на 70–85%, сообщила пресс-служба Минпромторга.

Шкала включает легковые, легкие коммерческие и грузовые автомобили, а также автобусы, прицепы и полуприцепы. Кроме того, она распространяется на некоторые виды дорожно-строительной техники.

С течением времени ставка продолжит индексироваться и будет расти на 10–20% 1 января каждого нового года. Вместе с тем при расчете размера утильсбора на те машины, которые ввезли в Россию до 1 октября, будут применятся коэффициенты, утвержденные постановлением от 26 декабря 2013 года N1291 в редакции постановления от 31 января 2024 года января N76. Однако это будет возможно только в случае подачи документов в таможенные органы до 1 ноября текущего года.

В отношении дорожно-строительной техники индексация утильсбора с 1 января 2025 года будет проводиться с увеличением ставки на 15% ежегодно. Однако на некоторые виды специализированной техники, к примеру экскаваторы и экскаваторы-погрузчики, производство которых в России только осваивают, будет распространяться отложенная индексация. Она начнет действовать только с 2026 и 2028 года.

При этом в части импорта автомобильной техники изменения не коснутся льготных коэффициентов, которые действуют в отношении физлиц, самостоятельно ввозящих в страну машины, объем двигателя которых не превышает 3 литра, в личных целях.

В начале августа представители Минпромторга сообщили, что в России могут отказаться от "утилизационного занавеса" для иномарок из Китая. Как отметили в ведомстве, для увеличения продаж автотехники сейчас реализуют меры господдержки, в том числе направленные на стимулирование спроса.

