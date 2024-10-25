ЦБ РФ объяснил ужесточение денежной политики повышением тарифов ЖКХ и утильсбора

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Ужесточение денежно-кредитной политики (ДКП) в РФ, в частности, произошло из-за роста тарифов ЖКХ, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

"Инфляция. В целом мы не наблюдаем признаков ее замедления <...> Инфляционные ожидания заметно возросли", – объяснила глава ЦБ решение о повышении ключевой ставки.

Набиуллина уточнила, что повышение тарифов на услуги ЖКХ и железнодорожные перевозки составило значительно больше, чем запланированные 4%. Рост утилизационного сбора также дополнительно скажется на темпах увеличения цен в ближайшие месяцы, указала глава ЦБ. При этом в следующем, 2025 году также потребуется более жесткая ДКП, чтобы сдержать ускорение роста цен.

Регулятор 25 октября резко повысил ключевую ставку с 19 до 21% годовых. Это связано с увеличением инфляции и серьезным ростом цен. Однако допускается, что ключевую ставку могут снова повысить уже на ближайшем заседании, которое состоится 20 декабря 2024 года.

