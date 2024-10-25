Аналитик Антонов: выпуск новых пятитысячных купюр в России был необходим

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Выпуск новых пятитысячных купюр был необходим. Прежде всего, это позволило усилить уровень защиты от подделок, заявил финансовый аналитик Владислав Антонов в беседе с RT.

Обновленные банкноты были оснащены современным защитным комплексом. Это позволило сделать их более надежными и безопасными, заявил эксперт.

"В условиях развития технологий мошенники постоянно совершенствуют свои методы подделки денег, поэтому Центробанку необходимо быть на шаг впереди и регулярно обновлять средства защиты банкнот. Кроме того, это естественный процесс обновления денежного оборота: старые купюры изнашиваются, пачкаются и требуют замены", – отметил специалист.

Антонов также заявил о культурно-просветительском аспекте замены купюр. Так, в новый дизайн банкнот были включены изображения достопримечательностей федеральных округов. По мнению эксперта, таким образом россияне смогут ознакомиться с культурным наследием разных регионов страны.

В свою очередь, комментируя замену банкнот, финансовый эксперт Александр Шнейдерман заявил, что новые купюры могут поспособствовать предотвращению недобросовестных практик.

Именно пятитысячные купюры становятся наиболее привлекательными для мошеннических операций. К настоящему моменту их подробности стали известны всем. Поэтому замена банкнот сделает необходимым и изменение подхода для тех, кто "хотел обмануть граждан", пояснил специалист.

Новые банкноты номиналом 5 тысяч рублей начали появляться в обращении в регионах России, включая Алтайский и Пермский край. При этом более массово они будут распространяться с ноября или декабря 2024 года, так как финансовым организациям нужно время для технических работ по настройке банкоматов и других устройств для работы с новыми деньгами.

