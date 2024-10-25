ЦБ РФ проведет онлайн-голосование за символы для новой купюры в тысячу рублей

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Центробанк России проведет онлайн-голосование для выбора символов новой банкноты в 1 000 рублей. Об этом сообщается на сайте регулятора.

"Чтобы учесть разные мнения, Банк России принял решение изменить процедуру отбора символов для банкнот и сделать ее более открытой", – добавили в пресс-службе, вспомнив неоднозначную реакцию общества на предыдущий дизайн купюры.

Денежный знак украсят достопримечательности Приволжского федерального округа, сначала их отберут эксперты, а уже в конце ноября представят окончательный список для жителей страны. При этом лицевая сторона с видами Нижнего Новгорода останется прежней.

Центробанк представил новые купюры номиналом 1 000 и 5 000 рублей 16 октября 2023 года. На первой было изображено здание в Казани, где сейчас располагается музей истории государственности татарского народа, однако когда-то в этой постройке был храм.

Некоторым представителям РПЦ и части общественности не понравилось, что православный храм находится на купюре без креста, которого нет в реальности уже более сотни лет. После этого ЦБ приостановил выпуск банкноты и пообещал представить новый дизайн в текущем году.

