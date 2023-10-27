Обновленный дизайн купюры 1 тыс рублей представят в 2024 году

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Новый дизайн купюры номиналом 1 тысяча рублей будет представлен в 2024 году. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

При этом она подчеркнула, что Банк России будет работать над обновленным дизайном обратной стороны новой купюры, а лицевая сторона, вероятно, останется без изменений.

Кроме того, Набиуллина рассказала, что с этого момента Центробанк будет осуществлять публичное обсуждение дизайна новых купюр.

"Думаю, что будем расширять участие экспертных групп и, может быть, более публично обсуждать возможный дизайн", – подытожила глава ЦБ.

ЦБ РФ представил новые купюры номиналом 1 000 и 5 000 рублей 16 октября. Для оформления обновленных купюр использовались достопримечательности федеральных округов. 1 000 рублей посвятили Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу, 5 000 рублей – Екатеринбургу и Уральскому федеральному округу.

Позже священник РПЦ, блогер и телеведущий Павел Островский возмутился отсутствием креста на куполе здания, изображенного на новой тысячной купюре. Он заявил, что на банкноте минарет изображен с полумесяцем, а нанесенное изображение церкви якобы без креста.

В свою очередь, зампред Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе сказал, что на новой купюре нет креста, поскольку его нет и в реальности.

На куполе здания, где сейчас располагается музей истории государственности татарского народа, уже более ста лет нет креста, рассказала его ведущий специалист Лилия Хайрутдинова.

Однако 18 октября Банк России остановил выпуск обновленной банкноты, чтобы доработать дизайн купюры. В широкое обращение она не поступила.

Центробанк решил изменить дизайн новой тысячной купюры