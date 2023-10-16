ЦБ РФ представил новые купюры номиналом 1 000 и 5 000 рублей

Фото: vk.com/cbr_official

Банк России 16 октября 2023 года ввел в обращение новые купюры номиналом 1 000 и 5 000 рублей, сообщается на официальном сайте регулятора.

"Обновленные банкноты выполнены в современном дизайне и имеют усиленный защитный комплекс", – отметили в Центробанке.

Там подчеркнули, что для оформления обновленных купюр использовались достопримечательности федеральных округов. Обе банкноты сохранили свои цветовые палитры. Тысячерублевая банкнота выполнена в бирюзовой гамме, пятитысячная – в красной. Также на модернизированных банкнотах разместили QR-код, который ведет на страницу сайта ЦБ.

Фото: vk.com/cbr_official

Банкнота номиналом 1 000 рублей посвящена Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу. На лицевой стороне находится изображение Никольской башни Нижегородского Кремля, на оборотной стороне – Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан в Казани, башня Сююмбике на территории Казанского Кремля, Музей археологии и этнографии в Уфе.

Купюру номиналом 5 000 рублей посвятили Екатеринбургу и Уральскому федеральному округу. На лицевой стороне отображена стела "Европа – Азия", на обороте – памятник "Сказ об Урале" в Челябинске, стела "66-я параллель" (Полярный круг) в Салехарде.

В ЦБ подчеркнули, что купюры, выпускаемые в 2023 году, – законное средство наличного платежа на территории России. Новые банкноты обязаны принимать при оплате любых товаров и услуг без ограничений. Обновленные банкноты будут поступать в оборот постепенно и обращаться наравне с банкнотами образца 1997 года.

Ранее в Центробанке сообщили, что новая сторублевая банкнота посвящена Москве и Центральному федеральному округу. На лицевой стороне купюры изображен фрагмент Спасской башни Московского Кремля с курантами, а на обратной стороне купюры – Ржевский мемориал советскому солдату на фоне панорамы музея-заповедника "Куликово поле".