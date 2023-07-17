02:13Экономика
В инкассаторские центры Сбера в столичном регионе поступили купюры в 5 и 10 рублей
Фото: cbr.ru
В кассово-инкассаторские центры Сбербанка в Москве и Подмосковье поступили купюры номиналом в 5 и 10 рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кредитной организации.
Уточняется, что пока купюры были получены в небольшом объеме, в ближайшее время ожидаются дополнительные партии. После этого банкноты возобновленного выпуска направят в отделения банка и клиентам, которые получают услуги по доставке размена.
Ранее Центробанк выпустил в обращение монету из недрагоценных металлов номиналом 10 рублей "Работник строительной сферы" серии "Человек труда". Монета имеет форму круга диаметром 22 миллиметра. На лицевой части окружности сверху написано "Банк России", в нижней части – "2023".
До этого вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков сообщил, что российские банкоматы начнут принимать новые сторублевые купюры не раньше конца лета 2023 года.
Центробанк РФ возобновил печать купюр номиналом 10 рублей
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