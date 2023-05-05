ЦБ РФ выпустит монеты, посвященные городам трудовой доблести

Фото: cbr.ru

Банк России 5 мая выпустит серию памятных монет, посвященных городам РФ. В нее войдут Нижний Новгород, Новокузнецк, Нижний Тагил и Новосибирск. Об этом сообщается в пресс-релизе ЦБ.

Серия получила название "Города трудовой доблести", тираж каждой монеты – миллион штук, а номинал – 10 рублей.

На оборотных сторонах монет будут расположены рельефные изображения местных памятников. У монеты "Нижний Новгород" – часть монумента "Горьковчанам – доблестным труженикам тыла". У "Новокузнецка" – "Мемориал-музей боевой и трудовой славы кузнецких металлургов в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов", "Нижний Тагил" ознаменован "Рабочим и танкистом", а на монете "Новосибирск" появится изображение памятника "Детям – труженикам тыла".

"Выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений", – отмечается в пресс-релизе.

Ранее Центробанк выпустил серебряную монету номиналом 2 рубля в честь писателя Михаила Пришвина. На оборотной стороне разместили рельефное изображение деятеля с блокнотом и ручкой, а рядом с ним расположили собаку.