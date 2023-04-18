Наличные деньги останутся в обороте, несмотря на ввод цифровых рублей – ЦБ РФ

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Цифровой рубль не заменит наличные купюры и станет третьей формой денег. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ЦБ РФ.

Это означает, что после появления цифрового рубля в обороте будут присутствовать и наличные, и безналичные, и цифровые рубли. Граждане смогут тратить новую валюту так, как считают нужным, заверили в Банке России.

Кроме того, в ЦБ РФ объяснили разницу между криптовалютой и цифровым рублем.

"У криптовалюты нет ни эмитента ни единого центра. Цифровой рубль – это форма национальной валюты. Его выпускает Банк России. Обменять цифровые рубли на наличные можно будет через безналичную форму в соотношении один к одному", – уточнили в Банке России.

Ранее в ЦБ РФ допустили оплату внешних расчетов в криптовалюте в рамках эксперимента. Однако внутри страны криптовалюта использоваться не должна, выразила мнение глава организации Эльвира Набиуллина.