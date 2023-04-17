В ЦБ РФ допустили экспериментальное использование криптовалют для внешних расчетов

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Банк России допускает использование криптовалюты для проведения внешних расчетов в виде эксперимента. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Центробанка РФ Эльвиру Набиуллину.



"Мы придерживаемся той же позиции, что внутри страны криптовалюта <…> не должна использоваться", – заявила она во время встречи с фракцией "Новые люди" в Госдуме.

При этом Набиуллина допустила, что для проведения внешних расчетов использование криптовалюты возможно, но только в рамках эксперимента. Она подчеркнула, что соответствующий законопроект уже подготавливается в экспериментальном правовом режиме.

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы приняли в первом чтении пакет законопроектов, который предлагает реализовать изменения в законодательство в связи с внедрением цифрового рубля.

Проект был внесен в рамках реализации стратегии развития национальной платежной системы на 2021–2023 годы, которую утвердил Центробанк.

Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявлял, что цифровой рубль будет введен до конца 2023 года. Он добавил, что в планы входит создание регуляторных, технических и организационных условий для введения цифровой валюты. Работа уже вышла на финишный этап.



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