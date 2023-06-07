В АБР рассказали, когда банкоматы начнут принимать новые сторублевые купюры

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Российские банкоматы начнут принимать новые сторублевые купюры не раньше конца лета 2023 года. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты" со ссылкой на вице-президента Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков.

"Возможно, к концу лета удастся продвинуться в решении вопроса с приемом новой сторублевой купюры и она, наконец, появится в активном обороте", – сообщил он.

По словам Волуйкова, трудности имеются с обновлением программного обеспечения и настройкой банкоматов. Они появились из-за ухода с российского рынка крупных поставщиков нужного оборудования.

Эксперт не исключил, что к моменту решения Центробанка России выпустить новые купюры номиналом 1 000 и 5 000 могут возникнуть аналогичные проблемы. При этом вероятность того, что масштаб трудностей будет меньше, также существует.

"Очевидно, снова возникнет та же проблема, хотя, может быть, и в меньшем масштабе, поскольку банки активно привлекают альтернативных поставщиков банкоматов и их сервисного обслуживания", – сказал Волуйков.

Центробанк представил новую сторублевую купюру в июне 2022 года. На банкноте присутствуют виды Москвы и воинского мемориала в Ржеве. Купюры выпустили на замену вышедшим в 1997 году.



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