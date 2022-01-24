Эксперт назвал пользу хранения дома наличных денег

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Россиянам стоит хранить дома резерв наличных денег в размере полугодового дохода, чтобы воспользоваться средствами в любой момент в экстренном случае. Об этом сообщает агентство "Прайм" со ссылкой на сотрудника департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николая Переславского.

Он напомнил, что во время беспорядков в Казахстане люди на несколько дней остались без денег из-за закрытых банков и отключенных банкоматов.

"Наличные средства всегда должны быть в распоряжении гражданина, пусть даже это будет не полугодовой резерв, а хотя бы месячный", – подчеркнул Переславский.

Эксперт посоветовал хранить дома средства в евро, долларах или рублях. По его словам, лучше всего разбить сумму и держать ее части в разной валюте. Такое соотношение позволит уберечься от девальвации валюты и частично нивелирует инфляцию.

Ранее Переславский рассказал, что купюры номиналом 500 евро и 100 долларов опасно хранить дома. Эксперт пояснил, что купюры номиналом 500 евро перестали выпускать в 2016 году, а в 2019 году их стали изымать из оборота. В связи с этим могут возникнуть сложности во время оплаты в европейских странах.

