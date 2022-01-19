Финансист рассказал, какие купюры опасно хранить дома

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Купюры номиналом 500 евро и 100 долларов опасно хранить дома, заявил агентству "Прайм" сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.
Эксперт пояснил, что купюры номиналом 500 евро перестали выпускать в 2016 году, а в 2019 году их стали изымать из оборота. В связи с этим могут возникнуть сложности во время оплаты в европейских странах. Банкнота в 100 долларов, по словам Переславского, может оказаться подделкой, если хранится давно. Он посоветовал обменивать купюры в банке на новые.
Также специалист отметил, что опасностью хранения таких купюр могут стать кража, инфляция и обесценивание валют. Так, за 2021 год доллар стал дешевле на 7%, а евро – на 5%.
Переславский считает, что в 2022 году инфляция на Западе останется выше приемлемых для Центробанков значений. По этой причине он рекомендовал защитить валюту через еврооблигации, которые могут дать доход от 3 до 6% годовых.
Ранее преподаватель РАНХиГС, экономист Владислав Гинько допустил, что ослабление рубля может быть вызвано искусственными факторами, в частности соответствующей информационной кампанией со стороны Соединенных Штатов.
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