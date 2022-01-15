Эксперт назвал причины негативной динамики евро

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер перечислил причины негативной динамики евро. Об этом он рассказал в интервью агентству "Прайм".
Зельцер обратил внимание, что в прошлом году валюта ослабела к доллару на 7%. Кроме того, евро имело один из худших результатов среди валют фондирования.
Как считает специалист, причинами ослабления евро стали высокая зависимость еврозоны от импорта сырья, мягкая денежно-кредитная политика европейского ЦБ и неравномерность восстановления стран Альянса.
По прогнозу Зельцера, в 2022 году власти европейских стран не смогут справиться с накопившимися проблемами. Таким образом, евро продолжить слабеть по отношению к доллару.
Эксперт добавил, что еще одним важным фактором, оказывающим влияние на курс евро, стал локдаун из-за пандемии коронавируса.
Ранее курс евро поднялся выше 88 рублей впервые с лета прошлого года. Об этом свидетельствовали данные Московской биржи.
До этого курс рубля снизился на 2,04%, до 3752,03 пункта на фоне заявлений замглавы МИД РФ Сергея Рябкова об итогах встречи с НАТО.
Курс евро поднялся выше 88 рублей
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