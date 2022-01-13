Курс рубля снизился на фоне заявлений Рябкова об итогах встречи с НАТО

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Курс рубля снизился на 2,04%, до 3752,03 пункта на фоне заявлений замглавы МИД РФ Сергея Рябкова об итогах встречи с НАТО, сообщает РИА Новости.

В ходе торгов индекс Мосбиржи упал на 2,44%. При этом долларовый индекс PTC опустился на 2,95%, до 1565,04 пункта, а мартовский фьючерс на нефть марки Brent упал на 0,28%, до 84,43 доллара за баррель. В результате ожидается, что доллар 14 января вырастет на 74 копейки, до 75,74 рубля, а евро – на один рубль, до 86,50 рубля.

Инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверов отметил, что отсутствие согласий между РФ и США может привести к дальнейшей эскалации и возможным новым антироссийским санкциям.

Ранее Сергей Рябков заявил, что Москва не видит оснований для новых встреч с США и НАТО по гарантиям безопасности. По его словам, Вашингтон и его союзники не готовы идти навстречу ключевым требованиям России.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал неудачными переговоры с США. Он заявил, что Москва крайне негативно относится к проекту новых антироссийских санкций со стороны Соединенных Штатов. По словам Пескова, это затрудняет ход переговоров.

