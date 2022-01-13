Песков сравнил возможные новые санкции США с разрывом отношений

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможное введение новых санкций США в отношении РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам представителя Кремля, введение Вашингтоном новых санкций с учетом неминуемого ответа Москвы можно приравнять к инициативе по разрыву отношений.

"Формулировки этих санкций, по крайней мере кроме как так, трактовать невозможно. Введение санкций против главы государства – это запредельная мера", – отметил Песков.

Ранее группа американских сенаторов от Демократической партии представила законопроект, предусматривающий введение новых санкций в отношении России в случае обострения внутриукраинского кризиса. Авторами документа выступили 25 парламентариев во главе с председателем комитета по международным делам сената Робертом Менендесом.

Согласно документу, санкционные меры могут коснуться высших должностных лиц РФ, в частности президента, премьер-министра, глав Минобороны и МИД, начальника Генерального штаба, а также командующих вооруженных сил страны.