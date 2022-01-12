Белый дом поддержал новые санкции против России – СМИ

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Администрация президента США Джо Байдена поддержала новые антироссийские санкции, включая меры против Владимира Путина. Об этом сообщает газета Washington Post со ссылкой на представителя Совета национальной безопасности.

По данным издания, сенаторы-демократы обнародуют свежий пакет санкций, если российский лидер вторгнется на Украину.

Помимо Путина, новые ограничения могут затронуть других высокопоставленных чиновников и военных, а также банки и систему межбанковских платежей SWIFT.

Ранее сообщалось, что власти Соединенных Штатов рассматривают варианты ограничений на поставки высокотехнологичной продукции в Россию, если та совершит нападение на Украину. Таким образом Вашингтон намерен использовать свое технологическое преимущество, чтобы нанести удар по амбициям России в технологической сфере, а также по ее военному и гражданскому сектору.

Кроме введения эмбарго на экспорт американских разработок, необходимых для оборонной и потребительской промышленностей, Вашингтон также обсуждает с союзниками отключение крупнейших финансовых учреждений РФ от международных платежных систем и стратегию вооружения украинских повстанцев.

