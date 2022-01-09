США рассматривают вопрос об ограничении поставок в Россию продукции хай-тек – СМИ

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Власти Соединенных Штатов рассматривают варианты ограничений на поставки высокотехнологичной продукции в Россию, если та совершит нападение на Украину. Об этом со ссылкой на источники сообщает Bloomberg.

По данным агентства, речь идет в том числе о микроэлектронике, изготовленной с применением американских технологий или ПО. В частности, авионика, игровые консоли, телевизоры, инструменты для смартфонов.

Отмечается, что таким образом Вашингтон намерен использовать свое технологическое преимущество, чтобы нанести удар по амбициям России в технологической сфере, а также по ее военному и гражданскому сектору.

В свою очередь, газета The New York Times со ссылкой на американских чиновников, сообщает, что новый пакет санкций вступит в силу через несколько часов после вторжения России на Украину.

По информации издания, помимо введение эмбарго на экспорт американских разработок, необходимых для оборонной и потребительской промышленностей, Вашингтон также обсуждает с союзниками отключение крупнейших финансовых учреждений РФ от международных платежных систем и стратегию вооружения украинских повстанцев.

Газета отмечает, что основное внимание в вопросе введения новых ограничительных мер будет уделено в том числе построенным в РФ космическим системам, истребителям и технологиям. В частности, квантовым вычислениям.

В конце декабря вице-президент США Камала Харис заявила, что в случае вторжения на Украину Россию могут ждать новые санкции. Она доблавила, что Вашингтон уже предупреждал Москву, что ограничительные меры будут такими, которых "еще не видели". Конкретных мер Харис не назвала, однако заявила, что Соединенные Штаты якобы ведут прямые дискуссии на эту тему с российской стороной.

До этого агентство Reuters сообщило, что США изучают меры контроля экспорта в отношении России в случае возможного вторжения на Украину. Уточнялось, что речь идет об ограничении импорта смартфонов, а также авиа- и автозапчастей.