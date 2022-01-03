Пушков назвал крайне жесткие санкции последним рычагом давления Байдена на Россию

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Сенатор Алексей Пушков предположил, что президент США Джо Байден не решится ввести "адские санкции" против России. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Как подчеркнул политик, Байден "дальновиднее своей администрации" и понимает, что жесткие санкции могут привести к разрыву отношений между Россией и США. При этом санкции – это единственное, по его словам, что есть в распоряжении американского лидера.

Сенатор считает, что этот шаг приведет к потере какого-либо влияния на Россию и полностью развяжет руки Кремлю на международной арене. Пушков уточнил, что после санкций Штаты смогут угрожать только военными средствами.

Ранее сообщалось, что свыше двадцати дипломатов и сотрудников в сфере американской безопасности призвали президента США Джо Байдена опубликовать список санкций против России в случае ее нападения на Украину. Свои подписи под призывом поставили, в частности, экс-послы США в России Майкл Макфол и Александр Вершбоу.

В ночь с 30 на 31 декабря 2021 года состоялся телефонный разговор Байдена и Владимира Путина. Переговоры президентов продолжались 50 минут. В ходе беседы Байден разделил позицию Путина по вопросу гарантий безопасности для России.

Кроме того, глава Белого дома пообещал не размещать на Украине ударные наступательные вооружения. В свою очередь, Путин сказал американскому коллеге, что это одно из ключевых условий, имеющихся в документах, переданных властям США.