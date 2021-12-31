Байден заявил Путину, что США не разместят наступательные вооружения на Украине

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Американский президент Джо Байден сообщил, что США не собираются размещать на Украине ударные наступательные вооружения. Об этом он рассказал в разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Основной момент, который прозвучал с американской стороны в ходе этого разговора", – передает ТАСС слова спикера.

В свою очередь, Путин сказал Байдену, что это одно из ключевых условий, имеющихся в документах, переданных американским властям. Российская сторона рассчитывает, что по этим принципам будут проходит дальнейшие переговоры, добавил Ушаков.

Ранее телефонный разговор Путина и Байдена завершился. Переговоры президентов продолжались 50 минут.

В ходе беседы Байден разделил позицию Путина по вопросу гарантий безопасности для России. По словам Ушакова, американский лидер отреагировал на предложения РФ логично и серьезно.