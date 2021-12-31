Путин и Байден начали телефонный разговор

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Стартовал телефонный разговор между Владимиром Путиным и американским президентом Джо Байденом. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на заявление представителя Белого дома.

Он уточнил, что переговоры стартовали в четверг, 30 декабря, в 15:35 (23:35 по московскому времени).

Кроме того, факт начала разговора подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Да. Начали вовремя", – подчеркнул представитель Кремля.

Ранее Песков сообщал, что в ходе разговора лидеры затронут те же вопросы, которые они обсуждали во время предыдущей беседы, которая состоялась 7 декабря по защищенной видеосвязи.

До этого Байден не исключил возможность личной встречи с Путиным в январе 2022 года. Об этом он сказал во время беседы с журналистами в штате Делавэр.