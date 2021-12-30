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Политика

01:48

Блинкен обсудил с коллегами из Британии, Франции и Германии тему Украины

политика за рубежом

Фото: EPA/TASS/MAST IRHAM

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел переговоры с коллегами из Великобритании, Германии и Франции о ситуации вокруг Украины. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на заявление американского Госдепа.

В сообщении уточняется, что в разговоре приняли участие главы МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан, Германии Анналена Бербок и Великобритании Элизабет Трасс. Участники беседы подчеркнули готовность противостоять возможным враждебным действиям России против Украины.

"Участники разговора подтвердили консенсус среди союзников и партнеров в отношении организации масштабных последствий и взыскания суровой цены с России за подобные действия", – говорится в материале американского ведомства.

Ранее министерство иностранных дел РФ опубликовало проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности. Один из ключевых аспектов данных документов – запрет на расширение сферы влияния Североатлантического альянса на восток, в том числе за счет территории Украины.

Накануне стало известно, что Владимир Путин 30 декабря поговорит по телефону с президентом США Джо Байденом. В Белом доме сообщили, что темой беседы может стать предстоящее дипломатическое взаимодействие между странами.

Путин в четверг проведет телефонный разговор с американским коллегой Джо Байденом

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