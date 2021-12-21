Столтенберг выразил надежду на созыв совета Россия – НАТО в 2022 году

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил надежду, что в новом году удастся созвать заседание Совета Россия – НАТО. Об этом он заявил в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Румынии Николае Чукэ, пишет РИА Новости.

"Мы готовы к содержательному диалогу с Россией, я намерен призвать к проведению встречи Совета Россия – НАТО как можно скорее в новом году", – отметил Столтенберг.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил возможность сотрудничества РФ и НАТО. По его мнению, участие в партнерских программах значительно отличается от интеграции в политическую и военную инфраструктуру НАТО.

17 декабря российский МИД опубликовал проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности.

В числе основных положений документов значится отказ Североатлантического альянса от дальнейшего расширения и присоединения к нему Украины, требование к участникам договоров не размещать вооружения в тех районах, где это будет восприниматься другой стороной как угроза национальной безопасности, обязательство наладить горячие линии для экстренных контактов.