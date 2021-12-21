Песков оценил возможность сотрудничества РФ и НАТО

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Участие в партнерских программах значительно отличается от интеграции в политическую и военную инфраструктуру НАТО, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"С большинством стран на территории бывшего СССР нас связывают отношения сотрудничества. Все эти субстанции обговаривались и продолжают обсуждаться. Все зависит от глубины программы, характера участия. Каждую программу надо обсуждать отдельно", – цитирует Пескова "Газета.ру".

17 декабря российский МИД опубликовал проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности.

В числе основных положений документов значится отказ Североатлантического альянса от дальнейшего расширения и присоединения к нему Украины, требование к участникам договоров не размещать вооружения в тех районах, где это будет восприниматься другой стороной как угроза национальной безопасности, обязательство наладить горячие линии для экстренных контактов.

