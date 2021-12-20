В МИД назвали налаживание отношений России и США делом политической воли

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Россия готова налаживать отношения с Соединенными Штатами и сделала на этом направлении соответствующие предложения, теперь очередь за Вашингтоном. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Как только к этому (налаживанию отношений. – Прим. ред.) будет готов Вашингтон, за нами дело не станет. <...> Все предложения в разных областях – от стратегической стабильности и до виз – у них на столе. <...> Все предложено американцам. Видимо, у них стоит вопрос политического выбора", – цитирует его РИА Новости.

Рябков подчеркнул, что если США отвергнут предложения России, то этот будет значить, что Вашингтон осознанно идет на сохранение кризисных явлений в двусторонних отношениях. С этим Москва согласиться не сможет, поскольку привыкла строить отношения на конструктивных и позитивных началах, заключил дипломат.

17 декабря российский МИД опубликовал проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности. В числе основных положений документов значится отказ Североатлантического альянса от дальнейшего расширения и присоединения к нему Украины, требование к участникам договоров не размещать вооружения в тех районах, где это будет восприниматься другой стороной как угроза национальной безопасности, обязательство наладить горячие линии для экстренных контактов.

