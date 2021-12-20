Песков заявил об ответных шагах на размещение вооружения у границ России

Фото: Depositphotos/borkus
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о возможных ответных шагах на размещение вооружения у границ России. Об этом сообщает РИА Новости.
Представитель Кремля прокомментировал заявление главы МИД Белоруссии Владимира Макея о возможности размещения в Минске ядерного оружия при угрозе со стороны НАТО.
"Размещение различных видов вооружения у наших границ, которые могут представлять для нас опасность, потребуют принятия соответствующих шагов с тем, чтобы сбалансировать ситуацию. Здесь возможны самые разные варианты", – сказал Песков.
Ранее Александр Лукашенко заявил, что власти Белоруссии предложат России разместить на своей территории ядерное оружие, если НАТО разместит аналогичное вооружение на территории Польши.
До этого генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в случае отказа Германии размещать ядерное оружие на своей территории оно может появиться в других европейских странах, в том числе к востоку от ФРГ.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: