Песков заявил об ответных шагах на размещение вооружения у границ России

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о возможных ответных шагах на размещение вооружения у границ России. Об этом сообщает РИА Новости.

Представитель Кремля прокомментировал заявление главы МИД Белоруссии Владимира Макея о возможности размещения в Минске ядерного оружия при угрозе со стороны НАТО.

"Размещение различных видов вооружения у наших границ, которые могут представлять для нас опасность, потребуют принятия соответствующих шагов с тем, чтобы сбалансировать ситуацию. Здесь возможны самые разные варианты", – сказал Песков.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что власти Белоруссии предложат России разместить на своей территории ядерное оружие, если НАТО разместит аналогичное вооружение на территории Польши.

До этого генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в случае отказа Германии размещать ядерное оружие на своей территории оно может появиться в других европейских странах, в том числе к востоку от ФРГ.

