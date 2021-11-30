Лукашенко допустил размещение в Белоруссии российского ядерного оружия

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Власти Белоруссии предложат России разместить на своей территории ядерное оружие, если НАТО разместит аналогичное вооружение на территории Польши, заявил белорусский президент Александр Лукашенко РИА Новости.

Так он прокомментировал слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о готовности разместить оружие в Восточной Европе.

На вопрос, какое именно российское ядерное вооружение может быть переброшено в Белоруссию, он ответил, что предпочтение будет отдано оружию, которое окажется наиболее эффективным в случае прямого конфликта.

"Мы же на территории Белоруссии к этому готовы. Я как рачительный, извините, хозяин ничего не разрушил. Все сараи стоят на месте", – добавил Лукашенко.

Ранее Столтенберг заявил, что в случае отказа Германии размещать ядерное оружие на своей территории оно может появиться в других европейских странах, в том числе к востоку от ФРГ.