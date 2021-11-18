Путин заявил о желании НАТО сотрудничать с Россией

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Владимир Путин заявил о желании НАТО возобновить сотрудничество с Россией.

Российский лидер отметил, что Североатлантический альянс без объяснения причин выслал дипломатов и необоснованно обиделся на закрытие их миссии в России.

"Чего обижаться? Это их инициатива, они сделали это своими руками. И ищут виноватых потом. Не хотят с нами сотрудничать – не надо. Думаю, что они захотят. Уже сигналы подают, что хотят сотрудничать", – сказал Путин на расширенном заседании коллегии министерства иностранных дел РФ.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс понимает сложность отношений с РФ и продолжит стремиться к их улучшению, в том числе через диалог в рамках Совета Россия – НАТО.

18 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о приостановке работы постоянного представительства РФ при НАТО с 1 ноября. Соответствующее решение было принято после заявления Альянса об отзыве аккредитации восьми сотрудников постоянного представительства РФ.

Позже первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров подчеркнул, что возобновление работы военной миссии НАТО в столице и своего представительства при Альянсе будет возможно в случае реальных шагов НАТО по налаживанию отношений.

