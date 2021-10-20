НАТО осознает сложность отношений с Россией – Столтенберг

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Организация Североатлантического договора понимает сложность отношений с РФ, продолжит стремиться к их улучшению, в том числе через диалог в рамках Совета Россия – НАТО. Об этом заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции перед заседанием Североатлантического совета на уровне министров обороны, которое состоится 21 и 22 октября в Брюсселе, сообщает РИА Новости.

"Нам очень жаль, что мы оказались в такой ситуации. Мы убеждены в том, что когда напряжение возрастает, то очень важно продолжать диалог, мы продолжаем выступать за диалог с Россией в рамках Совета Россия – НАТО", – отметил Столтенберг.

Однако до этого глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что НАТО не рассматривает идею консультаций с Россией. По его словам, приостановка работы миссии в Москве стала необходимой ответной реакцией на урезание представительства России при НАТО, которое происходило уже три раза.

В понедельник, 18 октября, Лавров заявил о приостановке работы постоянного представительства РФ при НАТО с 1 ноября. Соответствующее решение было принято после заявления Альянса об отзыве аккредитации восьми сотрудников постоянного представительства РФ.

Позже первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров подчеркнул, что возобновление работы военной миссии НАТО в столице и своего представительства при Альянсе будет возможно в случае реальных шагов НАТО по налаживанию отношений.