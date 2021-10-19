Песков сравнил отношения России и НАТО с танго в одиночку

Фото: ТАСС/Zuma
Нынешнее состояние отношений с НАТО не скажется на России, поскольку диалога между сторонами не было и раньше. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя приостановку Россией работы своего постпредства при Североатлантическом альянсе.
"От этого мы не пострадаем, потому что никакого диалога у нас с НАТО и так не было. <...> Мы неоднократно говорили, что танго танцевать в одиночку невозможно, и мы этого делать не собираемся", – приводит его слова ТАСС.
Представитель Кремля пояснил, что в случае необходимости взаимодействие России и западного военного блока будет осуществляться через посла РФ в Брюсселе, напомнив, что раньше диалог поддерживался именно так.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщил о приостановке работы постоянного представительства РФ при НАТО с 1 ноября. Соответствующее решение было принято после заявления Альянса об отзыве аккредитации восьми сотрудников российского постпредства.
Москва приостановит работу постпредства РФ при НАТО
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: