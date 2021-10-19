Песков сравнил отношения России и НАТО с танго в одиночку

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Нынешнее состояние отношений с НАТО не скажется на России, поскольку диалога между сторонами не было и раньше. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя приостановку Россией работы своего постпредства при Североатлантическом альянсе.

"От этого мы не пострадаем, потому что никакого диалога у нас с НАТО и так не было. <...> Мы неоднократно говорили, что танго танцевать в одиночку невозможно, и мы этого делать не собираемся", – приводит его слова ТАСС.

Представитель Кремля пояснил, что в случае необходимости взаимодействие России и западного военного блока будет осуществляться через посла РФ в Брюсселе, напомнив, что раньше диалог поддерживался именно так.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщил о приостановке работы постоянного представительства РФ при НАТО с 1 ноября. Соответствующее решение было принято после заявления Альянса об отзыве аккредитации восьми сотрудников российского постпредства.

