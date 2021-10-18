Москва приостановит работу постпредства РФ при НАТО

Фото: depositphotos/borkus
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о приостановке работы постоянного представительства РФ при НАТО с 1 ноября.
Решение было принято после заявления Североатлантического альянса отозвать аккредитацию восьми сотрудников постоянного представительства РФ, передает ТАСС.
"У нас практически в результате целенаправленных шагов со стороны НАТО отсутствуют надлежащие условия для элементарной дипломатической деятельности, и в ответ на действия НАТО мы приостанавливаем работу своего постпредства при НАТО, в том числе работу главного военного представителя, наверное, с 1 ноября, или может, это займет еще несколько дней", – отметил Лавров.
О решении вдвое сократить число сотрудников российской миссии представители НАТО сообщили 6 октября. При этом причина подобного решения указана не была. Позже генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что высылка российских дипломатов не связана с каким-либо происшествием.
В свою очередь, Дмитрий Песков выражал уверенность, что решение НАТО о высылке российских дипломатов подрывает перспективы возобновления диалога. По его словам, в заявлениях представителей НАТО о желании нормализовать отношения с РФ и реальных действиях очевидна противоречивость, которая не позволяет строить иллюзий о возобновлении диалога.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: