Москва приостановит работу постпредства РФ при НАТО

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о приостановке работы постоянного представительства РФ при НАТО с 1 ноября.

Решение было принято после заявления Североатлантического альянса отозвать аккредитацию восьми сотрудников постоянного представительства РФ, передает ТАСС.

"У нас практически в результате целенаправленных шагов со стороны НАТО отсутствуют надлежащие условия для элементарной дипломатической деятельности, и в ответ на действия НАТО мы приостанавливаем работу своего постпредства при НАТО, в том числе работу главного военного представителя, наверное, с 1 ноября, или может, это займет еще несколько дней", – отметил Лавров.

О решении вдвое сократить число сотрудников российской миссии представители НАТО сообщили 6 октября. При этом причина подобного решения указана не была. Позже генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что высылка российских дипломатов не связана с каким-либо происшествием.

В свою очередь, Дмитрий Песков выражал уверенность, что решение НАТО о высылке российских дипломатов подрывает перспективы возобновления диалога. По его словам, в заявлениях представителей НАТО о желании нормализовать отношения с РФ и реальных действиях очевидна противоречивость, которая не позволяет строить иллюзий о возобновлении диалога.

