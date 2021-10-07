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Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова прокомментировала решение НАТО выслать российских дипломатов.
В Москве, по ее словам, уже прорабатывают ответные меры.
"Неготовность НАТО и натовцев к взаимодействию стала очевидной окончательно и бесповоротно. Мы будем исходить из этого при проработке ответных мер, а они последуют", – цитирует Захарову РИА Новости.
Такое решение не стало сюрпризом для Москвы, однако оно удивило бесцеремонностью, подчеркнула она.
"Почему не стал неожиданностью? Потому что численность нашего постпредства уже сокращалась и в 2015-м, и в 2018 году. Речь идет о последовательной линии НАТО", – отметила представитель МИД.
Ранее стало известно, что в НАТО приняли решение сократить состав постоянного представительства РФ с 20 до 10 сотрудников, лишив аккредитации восемь дипломатов и сократив позиции еще двух.
Замминистра иностранных дел Александр Грушко отметил несоответствие данных действий с ранее сделанными заявлениями. Он подчеркнул, что сейчас не осталось тех, кто продолжает верить в искренность заявлений НАТО.
Позднее депутат Госдумы Дмитрий Новиков сообщил, что высылкой дипломатов в НАТО подтвердили свое враждебное отношение к России.
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