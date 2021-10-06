В Госдуме прокомментировали решение НАТО выслать российских дипломатов

Фото: Москва 24/Роман Балаев
В Госдуме оценили решение НАТО о высылке ряда российских дипломатов. Об этом сообщает Pravda.Ru.
Ранее стало известно, что НАТО решила сократить состав постоянного представительства РФ с 20 до 10 сотрудников, лишив аккредитации восемь дипломатов и сократив позиции еще двух.
По мнению депутата Госдумы Дмитрия Новикова, в НАТО подтвердили свое враждебное отношение к России.
"Высылка дипломатов – это всегда один из самых ярких признаков недружественного настроя каких-либо стран либо страновых объединений в отношении отдельного взятого государства или группы государств", – выразил мнение парламентарий.
Ранее председатель комитета Госдумы седьмого созыва по международным делам Леонид Слуцкий пообещал, что Россия примет ответные меры из-за высылки дипломатов представительства РФ при НАТО. Депутат подчеркивал, что лишение аккредитации еще больше снизит уровень взаимодействия.
До этого генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс должен вести диалог с Россией. Столтенберг отметил, что Россия является соседом, с которым необходимо взаимодействовать.
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