В Госдуме прокомментировали решение НАТО выслать российских дипломатов

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В Госдуме оценили решение НАТО о высылке ряда российских дипломатов. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Ранее стало известно, что НАТО решила сократить состав постоянного представительства РФ с 20 до 10 сотрудников, лишив аккредитации восемь дипломатов и сократив позиции еще двух.

По мнению депутата Госдумы Дмитрия Новикова, в НАТО подтвердили свое враждебное отношение к России.

"Высылка дипломатов – это всегда один из самых ярких признаков недружественного настроя каких-либо стран либо страновых объединений в отношении отдельного взятого государства или группы государств", – выразил мнение парламентарий.

Ранее председатель комитета Госдумы седьмого созыва по международным делам Леонид Слуцкий пообещал, что Россия примет ответные меры из-за высылки дипломатов представительства РФ при НАТО. Депутат подчеркивал, что лишение аккредитации еще больше снизит уровень взаимодействия.

До этого генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс должен вести диалог с Россией. Столтенберг отметил, что Россия является соседом, с которым необходимо взаимодействовать.