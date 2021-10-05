Генсек НАТО заявил, что альянс должен вести диалог с Россией

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Североатлантический альянс (НАТО) должен поддерживать диалог с Москвой, несмотря на имеющиеся противоречия, заявил генсек организации Йенс Столтенберг. Об этом сообщает ТАСС.

"У нас двойной подход к России: сдерживание-оборона и диалог. Не сдерживание-оборона или диалог. Когда мы сильны и едины, мы можем говорить с Россией. И мы должны говорить с Россией, поскольку не хотим новой холодной войны, не хотим новой гонки вооружений", – сказал он.

Столтенберг отметил, что Россия является соседом, с которым необходимо взаимодействовать.

"Нам нужно с ними говорить по многим вопросам, включая, к примеру, контроль над вооружениями", – заявил генсек.

Ранее министр обороны Франции Флоранс Парли сообщила о намерении блока НАТО пересмотреть свою стратегию.

Как рассказала Парли на заседании сената, причиной пересмотра стратегии стало создание альянса AUKUS и разрыв оборонного контракта между Канберрой и Парижем. Глава Минобороны подчеркнула, что считает главной задачей напомнить США о причине существования НАТО – сохранении трансатлантической безопасности.