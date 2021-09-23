Министр обороны Франции сообщила о намерении НАТО пересмотреть свою стратегию

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Министр обороны Франции Флоранс Парли сообщила о намерении блока НАТО пересмотреть свою стратегию. Об этом пишет РИА Новости.
Как рассказала Парли на заседании сената, причиной пересмотра стратегии стало создание альянса AUKUS и разрыв оборонного контракта между Канберрой и Парижем. Глава Минобороны подчеркнула, что считает главной задачей напомнить США о причине существования НАТО – сохранении трансатлантической безопасности.
"Поэтому наши партнеры решили по нашей инициативе, а также по инициативе ФРГ пересмотреть стратегическую концепцию альянса", – заявила Парли.
Министр обороны Франции подчеркнула, что новая стратегия поспособствует прояснению ситуации к саммиту НАТО в Мадриде и усилению обороны Европы.
"Быть союзниками – это не значит быть заложниками интересов другой страны", – выразила мнение Парли.
Она отметила, что 30 августа состоялась встреча глав МИД и Минобороны Франции и Австралии в формате "2+2". В ходе переговоров стороны подтвердили важность контракта по подлодкам. В этой связи глава Минобороны Франции заявила, что произошел подрыв доверия.
Ход выступления министра обороны был прерван неодобрительными возгласами сенаторов.
Новый альянс в области обороны и безопасности между США, Великобританией и Австралией был заключен 16 сентября, после чего в Канберре заявили о выходе из соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group. Соглашение на 90 миллиардов австралийских долларов (56 миллиардов евро), которое считалось контрактом века, предусматривало производство 12 ударных подводных лодок класса Barracuda.
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал решение Австралии о разрыве соглашения ударом в спину, уточнив, что доверие подорвано. По его словам, он в гневе из-за разрыва этого контракта.
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