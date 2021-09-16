Великобритания, США и Австралия создали оборонный альянс AUKUS

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Великобритания, США и Австралия создали военный альянс AUKUS в рамках договора о сотрудничестве в области безопасности и обороны. Об этом сообщает "Мир 24".

"Сегодня лидеры Великобритании, Соединенных Штатов и Австралии договорились о знаковом партнерстве в области обороны и безопасности, которое будет защищать и отстаивать общие интересы в Индо-Тихоокеанском регионе", – говорится в сообщении британского правительства.

Отмечается, что участники AUKUS будут вести обмен технологиями. Также Великобритания, США и Австралия будут стремиться к глубокой интеграции в области науки, промышленности и поставок, связанных с обороной и безопасностью.

По словам премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, AUKUS поспособствует сближению стран, создаст новое военное партнерство, а также обеспечит рабочие места.

Ранее кандидат на пост постпреда США при НАТО Джулиэнн Смитт заявила, что Россия в обозримом будущем останется самой большой геополитической угрозой Евро-Атлантическому региону и крупнейшей военной угрозой для альянса.