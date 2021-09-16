В США назвали Россию крупнейшей военной угрозой для НАТО в ближайшие 10 лет

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Россия в обозримом будущем останется самой большой геополитической угрозой Евро-Атлантическому региону и крупнейшей военной угрозой НАТО. Об этом на слушаниях в конгрессе заявила Джулиэнн Смитт, которую выдвинули на пост постпреда США при Североатлантическом альянсе.

"Россия <...> совершенно точно останется крупнейшей военной угрозой альянсу НАТО в обозримом будущем и, конечно, в течение следующего десятилетия", – приводит ее слова РИА Новости.

Смитт также заявила, что "российская агрессия продолжается", несмотря на то, что НАТО "многого добилась" в плане укрепления возможностей противостояния РФ.

Кроме этого, она пообещала работать над нейтрализацией нежелательных для Соединенных Штатов последствий ввода в эксплуатацию "Северного потока – 2". Сделку по газопроводу она назвала геополитическим проектом, подрывающим энергетическую безопасности Европы.

Ранее замглавы Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США Джон Хайтен заявил, что Вашингтон не хочет войны с Россией, поскольку ядерные силы РФ более модернизированы, чем американские.