Американский генерал назвал Россию первоочередной военной угрозой для США

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В настоящее время основной военной угрозой для Соединенных Штатов является Россия. Об этом заявил глава Северного командования ВС США генерал Глен Ванхерк.

Он добавил, что Москва и Пекин "развили очень продвинутые средства" в космической и кибернетической сферах, также Ванкерх отметил наличие у России бесшумных подводных лодок и достижения в сфере ракетных вооружений.

"Россия представляет собой первоочередную военную угрозу нашей родине, они развивают средства, которых не существовало еще 20 лет назад", – приводит слова американского генерала ТАСС.

Ранее военный эксперт из США назвал Калининградскую область угрозой для НАТО.

По мнению Себастьяна Роблина, в случае военного конфликта между Россией и НАТО, установленные в самом западном регионе РФ ракетные комплексы смогут препятствовать передвижению морских, сухопутных и воздушных сил через Литву и Польшу.

Таким образом, считает он, угроза, которая якобы исходит из Калининградской области, заставит Североатлантический Альянс прибегнуть к осаде и физической оккупации региона.