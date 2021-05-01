В США заявили о способности России уничтожить американские спутники

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РФ и КНР разработали оружие, которое может привести к нарушению работы или уничтожению американских спутников. Об заявил командующий Космическими силами США генерал-майор Джон Реймонд в интервью газете Washington Post.
"Космос – это сфера боевых действий, такая же, как воздух, земля и море, и это то, что действительно материализовалось за последние несколько лет, когда и Китай, который является нашей постоянной угрозой, и Россия разработали оружие, способное либо вывести из строя наши спутники, либо уничтожить их с земли или из космоса, или в киберпространстве", – заявил он.
По словам Реймонда, целью Вашингтона является то, чтобы "не попасть в конфликт, который начинается в космосе или распространяется на него". Поэтому, как отметил генерал, США важно не допустить такого развития событий, а космическая сфера "должна быть безопасна для всех".
Ранее Реймонд заявлял, что требуются новые нормы в регулировании деятельности в околоземном пространстве.
По его словам, имеющиеся международные договоренности в настоящее время в достаточной степени не регулируют вопросы в данной сфере. Кроме запрета на размещение оружия массового уничтожения в космосе, по его словам, сейчас "нет иных правил". Также он выразил уверенность, что администрация президента Джо Байдена в полной мере поддерживает Космические силы США.
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