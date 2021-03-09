Песков прокомментировал опасения США из-за возможностей России в космосе

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на слова командующего Космическими силами США генерала Джона Реймонда об опасениях из-за возможностей России в космосе. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Ощущение, что само существование России вызывает обеспокоенность у американских генералов. Россия – мирная страна, выступает за сотрудничество", – заявил Песков.

Ранее Реймонд заявил, что имеющиеся международные договоренности в настоящее время в достаточной степени не регулируют вопросы в данной сфере. Кроме запрета на размещение оружия массового уничтожения в космосе, по его словам, сейчас "нет иных правил".

Также он выразил уверенность, что администрация президента Джо Байдена в полной мере поддерживает Космические силы США.