"Роскосмос" рассказал о проблемах при стыковке "Прогресса" с МКС

Фото: ТАСС/Иван Вагнер/"Роскосмос"
Стыковку космического грузового корабля "Прогресс МС-16" с Международной космической станцией (МКС) пришлось проводить в ручном режиме из-за возникших трудностей, сообщает РИА Новости.
Причиной проблем, как уточнили в корпорации "Роскосмос", стало отклонение по крену более чем в 30 градусов.
"Во время стыковки транспортного грузового корабля "Прогресс МС-16" корабль отклонился от оси причаливания", – рассказали там.
В пресс-службе госкорпорации также сообщили, что отклонение находилось в допустимых пределах, поэтому острой необходимости в переходе на ручной режим управления не было. Такое решение было принято в качестве меры предосторожности.
За всю историю космической станции прошедшая стыковка стала девятой по счету в ручном телеоператорном режиме и первой с 2016 года.
Позже глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале поблагодарил космонавта Сергея Рыжикова за "мастерское телеуправление кораблем".
Ранее в "Роскосмосе" поделились фотографией марсианского кратера. Благодаря снимкам специалисты сделали вывод, что на Марсе была вода.
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