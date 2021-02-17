Фото: roscosmos.ru/РК Медиа /Центр управления полетами

Грузовой корабль "Прогресс" не смог в автоматическом режиме состыковаться с МКС. Космонавтам дали указание выполнить стыковку в ручном режиме. Трансляция проводилась на сайте "Роскосмоса".

Позже стало известно, что в телеоператорном режиме корабль пристыковался к станции. Специалисты Центра управления полетами контролировали процесс с Земли. На борту работал космонавт Сергей Кудь-Сверчков.

Состыковка с МКС должна была произойти 17 февраля в 9:20 по московскому времени. "Прогресс" везет на станцию инструменты для герметизации трещины, запасы топлива и воздуха.