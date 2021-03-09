В США призвали четко обозначить международные нормы в космическом пространстве

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Командующий Космическими силами США генерал Джон Реймонд считает, что требуются новые нормы в регулировании деятельности в околоземном пространстве, сообщает The New York Times.

По его словам, имеющиеся международные договоренности в настоящее время в достаточной степени не регулируют вопросы в данной сфере. Кроме запрета на размещение оружия массового уничтожения в космосе, по его словам, сейчас "нет иных правил".

"Я бы очень хотел, чтобы были какие-то правила игры, мы работаем над этим в очень тесном сотрудничестве с нашими партнерами", – сказал он.

Реймонд также рассказал о недавней встрече с новым американским лидером Джо Байденом. И выразил уверенность, что администрация президента в полной мере поддерживает Космические силы США.

Ранее гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин выразил благодарность Соединенным Штатам Америки за "пинок" – демпинг на рынке пусковых услуг стимулировал сокращение затрат в российской ракетно-космической отрасли.