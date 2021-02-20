Рогозин отреагировал мемом на высадку Perseverance на Марс

Фото: официальный Twitter-аккаунт @Rogozin
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин отреагировал шутливой публикацией на первую фотографию с Марса, сделанную американским аппаратом Perseverance.
Глава "Роскосмоса" разместил в своем аккаунте в Twitter снимок, на котором на фото с Красной планеты наложена фотография самого Рогозина, якобы заглядывающего в объектив американского марсохода.
"Первое, что увидели американцы на Марсе", – пошутил Рогозин в записи под размешенной им фотографией.
Первое, что увидели американцы на Марсе pic.twitter.com/rsCgSh4hB7— РОГОЗИН (@Rogozin) February 19, 2021
Аппарат Perseverance был отправлен на Марс с космодрома на мысе Канаверал с помощью ракеты-носителя Atlas V 30 июля 2020 года. В NASA заявляли, что марсоход проведет исследование поверхности планеты на предмет анализа минералов.
Накануне Perseverance совершил успешную посадку на Марсе. Сообщалось также, что марсоход передал на Землю первые снимки с Красной планеты.
Марсоход Perseverance будет несколько лет изучать Красную планету
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